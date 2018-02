Nu moet alleen KPN zijn netwerk openstellen voor concurrenten. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt in een nieuwe marktanalyse dat nu ook Ziggo dat moet doen.

Ziggo is de afgelopen jaren hard gegroeid. Eerst was er een fusie met UPC. In 2016 volgde een fusie met Vodafone Nederland.

Dominante positie

Inmiddels hebben KPN en Ziggo zo'n dominante positie op de markt dat er regulering nodig is om voor voldoende concurrentie te zorgen, zegt de ACM. Dat moet leiden tot lagere prijzen voor consumenten en bedrijven.

Het gaat om een voorlopig besluit van de toezichthouder. Telecombedrijven krijgen de komende weken de mogelijkheid om te reageren. Daarna volgt er een definitief besluit.

Deze zomer volgt waarschijnlijk het definitieve besluit van de ACM. Het zou dan op z'n vroegst eind dit jaar zijn dat Ziggo daadwerkelijk zijn netwerk moet openstellen.

Voldoende concurrentie

Ziggo is niet blij het voorgenomen besluit. Volgens het bedrijf is er nu al voldoende concurrentie en leidt regulering ertoe dat er minder geld beschikbaar is om in de netwerken te investeren.

KPN wil z'n netwerk blijven openstellen voor concurrenten, maar dan op vrijwillige basis. Het is volgens het telecombedrijf niet nodig dat de toezichthouder de partijen dwingt om de netwerken open te zetten.

Ook vindt het telecombedrijf dat er al voldoende concurrentie is. "Dit besluit is niet in belang van consumenten en het bedrijfsleven", zegt een woordvoerder van KPN.