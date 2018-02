Dat melden bronnen aan het Amerikaanse blad Forbes.

Het Israëlische bedrijf Cellebrite ontwikkelde volgens de anonieme bronnen de afgelopen maanden een nieuwe techniek om toestellen met iOS 11 te kraken. Deze laatste softwareversie voor iPhones en iPads werd in september gelanceerd. Cellebrite meldde toen nog dat de beveiliging daarvan sterk was verbeterd.

Inmiddels zou Cellebrite wel toegang kunnen krijgen zonder te beschikken over een pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning. Forbes kreeg ook inzage in een bevelschrift uit de Amerikaanse staat Michigan, waaruit blijkt dat eind vorig jaar met succes de beveiliging van een iPhone X is gekraakt. Het toestel was van een vermeende wapenhandelaar.

Cellebrite zou bij overheden en bedrijven reclame hebben gemaakt met de gekraakte beveiliging, maar het bedrijf zegt in het openbaar niets over de doorbraak. Cellebrite en Apple willen ook niet reageren op het artikel in Forbes. Wel staat ook in een informatiefolder van Cellebrite dat het bedrijf nieuwe technieken heeft ontwikkeld om onder meer de ontgrendelingsbeveiliging van iOS 11 te kraken.

Er is al jaren discussie over de beveiliging van iPhones. In 2016 weigerde Apple het toestel te ontgrendelen van de Amerikaanse terrorist Syed Farook, die samen met zijn vrouw veertien mensen doodschoot in een zorgcentrum in San Bernardino. Uiteindelijk lukte het de FBI om zonder hulp van Apple toegang te krijgen tot de telefoon.