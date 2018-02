Tijdens de presentatie van de S9 en S9+ was er veel aandacht voor de camera in de nieuwe smartphones, omdat consumenten steeds vaker de behoefte hebben om zich uit te drukken in beeld, video en emoji. De dubbele diafragma-lens in de camera biedt veel mogelijkheden. We zetten de belangrijkste functies op de camera van de Galaxy S9 en S9+ op een rij:

Super Slow-mo: de slow-motion video legt 960 frames per seconde vast. Met Automatic Motion Detection begint de camera al met opnemen zodra hij beweging registreert. Je hoeft dus alleen maar te zorgen dat hij goed gericht staat om een filmpje te schieten waarin je zelf optreedt. Ben je klaar met de opname, dan kies je uit 35 opties aan achtergrondmuziek of selecteer je een nummer uit je favoriete afspeellijst. Ook maak, bewerk en deel je eenvoudig GIF’s. Hierbij kun je kiezen uit drie verschillende loops om het beeld eindeloos te laten doorlopen.

Low Light Camera: vaak zijn de lichtomstandigheden voor fotografie/video niet optimaal. De meeste smartphonecamera’s hebben een beperkt diafragma met maar twee aanpassingsstanden: voor een lichte of een donkere omgeving, met als resultaat korrelige of vage beelden. Net als het menselijk oog is de camera van de Galaxy S9 en S9+ veelzijdiger. De iris wordt groter of kleiner in bepaalde omstandigheden en laat zo automatisch meer licht binnen. De functie Dual Aperture (F1.5 – F2.4) werkt op dezelfde manier en laat automatisch meer licht binnen wanneer het donker is, en minder licht wanneer de situatie daar om vraagt. Zo krijg je foto’s die altijd en overal helder en scherp zijn.

AR Emoji: leuk zijn de AR Emoji. Met een speciaal algoritme maak je emoji die er precies uitzien en klinken als jij. AR Emoji analyseert de 2D-beelden die je invoert en brengt zo meer dan honderd gezichtskenmerken in kaart. Vervolgens maakt het een 3D-model dat expressies zoals knipogen en hoofdbewegingen imiteert. AR Emoji kun je gebruiken in video’s, maar ook als standaard AGIF gebruiken op talloze platforms zoals WhatsApp.

Overige specificaties

Voor het eerst beschikt een Samsung-smartphone over stereospeakers, afkomstig van het overgenomen AKG. Bovendien ondersteunen de nieuwe smartphones Dolby Atmos die voor een een 360⁰-geluidservaring moet zorgen. Vanzelfsprekend zijn de Galaxy S9 en S9+ voorzien het Super AMOLED Infinity Display dat van rand tot rand loopt. Verder zijn de Samsung Galaxy S9 en S9+ de eerste smartphones die de nieuwe SmartThings-app van Samsung ondersteunen, bedoeld om je digitale leven thuis, onderweg of op kantoor met elkaar te verbinden. Via de app verbind je de smartphone met bijvoorbeeld je Samsung Smart TV of wasmachine.

Zoals alle smartphones van Samsung zijn de Galaxy S9 en S9+ IP68 water- en stofafstotend. Ook laden ze razendsnel draadloos op. Daarnaast kun je het geheugen probleemloos uitbreiden naar 400 GB en hebben ze meer processorkracht. De beveiliging is geregeld met Knox 3.1, de laatste versie van Samsungs beveiligingssysteem. Je kunt kiezen uit drie biometrische authenticatiemogelijkheden: irisscan, vingerafdruk en gezichtsherkenning. De smartphones introduceren ook Dedicated Fingerprint. Deze optie geef je de mogelijkheid om een andere vingerafdruk te gebruiken voor de ontgrendeling van de telefoon dan voor toegang tot de Secure Folder.

Beschikbaarheid en prijs

De Galaxy S9 en S9+ zijn vanaf 16 maart 2018 verkrijgbaar in Midnight Black, Coral Blue en Lilac Purple met een geheugen van 64 GB. Daarnaast wordt er later nog een versie van de Galaxy S9 en S9+ met 256 GB geheugen verkrijgbaar. De Galaxy S9 is verkrijgbaar vanaf € 849,-. De Galaxy S9+ heeft een adviesprijs van € 949,-. Vanaf 25 februari 19:00 uur zijn de Samsung Galaxy S9 en S9+ al te bestellen. Bestel je de Samsung Galaxy S9 of S9+ vóór 15 maart, dan ontvang je tot € 400,- inruilwaarde bij het inleveren van je oude toestel. Wanneer je een Samsung Galaxy S9 of S9+ met 64 GB vóór 8 maart bestelt, ontvang je jouw exemplaar bovendien 7 dagen voordat hij officieel in de winkel ligt.