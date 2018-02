In 2017 circuleerde er vier keer zoveel potentieel malware als een jaar eerder. Het overgrote deel daarvan is tegenwoordig ook versleuteld, waardoor ook https geen garantie is om veilig te kunnen surfen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse cybersecurityrapport van Cisco, de internationale producent van netwerkhardware. Volgens het rapport is het malwareverkeer het afgelopen jaar enorm toegenomen. Cisco detecteerde vier keer meer potentieel malwareverkeer dan in 2016. In totaal ontdekten ze 224 nieuwe types malware.

Tegenwoordig is de helft van het totale internetverkeer al versleuteld. Dat maakt het moeilijker om potentiële bedreigingen te identificeren. Hackers zouden ook steeds meer gebruik maken van vertrouwde platformen zoals Google en Dropbox om malware te verspreiden.

AI

Volgens Linda van de Weerd, verantwoordelijk voor cybersecurity van Cisco Belgium ligt de oplossing bij AI: 'Om dat enorme malwarevolume te filteren, is artificiële intelligentie nodig. AI-beveiligingssoftware leert namelijk abnormale patronen in versleuteld netwerkverkeer ontdekken en daarvoor alarmeren. AI zal automatiseren wat we niet langer handmatig kunnen verwerken.'

Uit het onderzoek bleek ook dat de beveiliging van 'slimme toestellen' nog steeds te wensen overlaat. 83 procent van de toestellen zou nog altijd vatbaar zijn voor een aanval als Mirai, het IoT-botnet dat in 2016 het internet lam legde. Bij navraag bleek ook dat slechts 13 procent van de ondernemers gelooft dat IoT-botnets een gevaar kunnen zijn voor hun bedrijf. Dat terwijl iets minder dan de helft van de bevraagde bedrijven in 2017 het slachtoffer werd van een DDoS-aanval.