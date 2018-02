Het lasersysteem kan worden gebruikt om apparaten over een kleine afstand draadloos op te laden, vertellen onderzoekers van de University of Washington aan Phys.org.

Op het moment kan de laserstraal een apparaat met 2 watt opladen over een afstand van 4,3 meter. De technologie is in potentie net zo snel als een lader met een usb-aansluiting.

De laserstraal is omringd door stralen die niet schadelijk zijn voor mensen. Stapt iemand in één van die stralen, dan wordt de oplaadstraal automatisch uitgeschakeld. Dit moet voorkomen dat iemand per ongeluk in aanraking komt met de hete laser.

Een speciaal koellichaam zorgt ervoor dat de hitte van de straal de telefoon niet kan beschadigen. De technologie bevindt zich op het moment in een testfase. Het is onduidelijk of partijen interesse hebben deze commercieel in te zetten.

