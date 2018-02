Het MWC begint officieel op maandag 26 februari, maar een aantal fabrikanten doen hun aankondigingen al eerder. Hieronder lees je wat er op de planning staat.

Samsung Galaxy S9

Dit jaar staat het MWC vooral in het teken van de nieuwe Samsung Galaxy S9, die op zondagavond (25 februari) wordt onthuld. Van het toestel is al zo goed als alles uitgelekt: een krachtige processor, ongeveer hetzelfde design als de Galaxy S8 en een fraai 5,8 inch-scherm. De belangrijkste verbetering is de camera, die door nieuwe hardware betere foto's in het donker moet maken. De Galaxy S9 Plus, een groter model met een 6,2 inch-scherm en meer geheugen, heeft een dubbele camera. Daarmee kan de smartphone niet alleen meer licht opvangen, maar kiekjes ook een fraai scherptediepte-effect geven.

Nieuwe Sony-toestellen

Sony presenteert tijdens het event vaak nieuwe smartphones en dat is dit jaar niet anders. Op de planning staan de Xperia XZ2 en Xperia XZ2 Compact, waarvan helaas nog weinig bekend is. Wel is duidelijk dat de telefoons een nieuw design krijgen, nog betere specs en een vernieuwde camera. Ook fijn: Sony-toestellen draaien standaard op een kale versie van Android.

Budgettoppers: Moto G6 en Moto G6 Plus

Ook Lenovo is van de partij. Dit jaar presenteert het bedrijven nieuwe toestellen in de populaire Moto G-lijn. Het gaat om de Moto G6 en Moto G6 Plus, die een aantal belangrijke vernieuwingen introduceren. Denk bijvoorbeeld aan een groot scherm dat bijna de volledige voorkant vult, een flink verbeterde camera en langere accuduur. Ook onderscheiden Moto-toestellen zich door de vlotte en schone software. Het beste van alles: de Moto G6 en G6 Plus gaan respectievelijk 199 euro 249 euro kosten.

Veel afwezigen

Verder is ook HMD Global (Nokia) aanwezig, dat met een aantal nieuwe toestellen komt. Helaas kiezen ook verschillende Android-fabrikanten ervoor om het MWC over te slaan, zoals Huawei, LG en HTC. De Huawei P20, zoals het nieuwe vlaggenschip heet, krijgen we op 27 maart te zien tijdens een event in Parijs. LG's nieuwe G7 komt waarschijnlijk pas in juni, terwijl HTC ook pas later dit jaar met iets nieuws komt.