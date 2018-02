Het Europees Parlement wil geoblocking en doorleiden naar een website van de winkel in een ander EU-land afschaffen. Dat is vooral goed nieuws voor fervente online shoppers.

Geoblocking is het fenomeen dat je wordt doorgeleid naar een andere landsversie van bijvoorbeeld een webwinkel dan je gekozen had, maar het kan ook zijn dat een webshop in een ander land je betaalmiddel niet accepteert of dat je je op basis van je adres niet kunt registreren. Dat belemmert consumenten om goederen te kopen waar ze willen om zo de beste prijs te vinden.

Het Europees Parlement wil dat deze discriminatie wordt beëindigd, zodat mensen zowel online als offline kunnen profiteren van de geïntegreerde interne markt. Op 6 februari 2018 stemden de Europarlementsleden dan ook voor een verordening om een einde te maken aan geoblocking van klanten die een website in een ander EU-land bezoeken. De Europese Raad moet een en ander echter nog wel goedkeuren.

Materiaal dat beschermd is door auteursrecht zoals e-books en audiovisuele producten, is voorlopig van de wet uitgesloten, du voor die buitenlandse series zul je toch nog van een omweg via bijvoorbeeld VPN gebruik moeten maken.

Online winkelen maakt deel uit van het dagelijks leven van veel Europeanen: 57% van de EU-burgers heeft in 2017 online iets gekocht. Daarnaast is online winkelen één van de favoriete activiteiten van internetgebruikers: 68% van de internetgebruikers winkelde online in 2017. In 2017 kocht een derde van de online shoppers bij een winkel in een ander EU-land.

Uit een studie van de Europese Commissie die duizenden websites in de EU heeft geanalyseerd, bleek dat in slechts 37% van de gevallen gebruikers uit een ander EU-land de aankoop konden voltooien en de goederen konden kopen die ze wilden. In de andere gevallen ondervonden gebruikers geoblocking in een of andere vorm.