Apple schermt de broncode van zijn iOS-besturingssysteem angstvallig af voor de buitenwereld. Toch is nu een deel van die code uitgelekt. Met behulp van die informatie kunnen hackers veiligheidsproblemen en fouten in de software uitbuiten, bijvoorbeeld om de iPhone te jailbreaken.

Niet de volledige broncode van het iOS-besturingssysteem werd woensdag online gelekt. Het zou gaan over het iBoot-systeem, een onderdeel van het besturingssysteem dat verantwoordelijk is voor de correcte opstart van iOS. Dat deel van de broncode wordt gebruikt bij alle toestellen die werken op iOS en is vergelijkbaar met de BIOS van een computer.

Decode zou in 2016 al gestolen zijn door een Apple-medwerker op een lage positie. Dat meldt de site Motherboard, onderdeel van Vice.

Github

Een anonieme gebruiker plaatste de code op Github, een platform waarop computerprogrammeurs hun eigen projecten en codes delen met anderen.

Apple ondernam onmiddellijk maatregelen om de verdere verspreiding van de broncode tegen te gaan. Advocaten van de technologiegigant hebben Github verzocht om de bestanden offline te halen wegens schending van copyright, met de nadruk dat de code niet open source is.

Github erkende de fout en heeft de gelekte informatie verwijderd van het platform. Toch circuleert de broncode nog op het internet, ondanks het snelle optreden van zowel Apple als Github.

Broncode van iOS 9.3

De gelekte code is afkomstig van iOS 9.3, een drie jaar oude versie van het besturingssysteem. De recente iPhones maken geen gebruik meer van die softwareversie, maar Apple gebruikt nog delen van die code in de nieuwere versies van iOS, mogelijk ook in iOS 11.

Apple bevestigt dat het zou gaan om de echte broncode, maar ontkent het bestaan van veiligheidsrisico’s. Meerdere software- en hardwarelagen beschermen de producten.

Veiligheidsproblemen

Voor hackers biedt de gelekte code de kans om veiligheidsproblemen en kwetsbaarheden in het iOS-besturingssysteem te ontdekken. Als zij een manier ontdekken om het iBoot-systeem te omzeilen, wordt het opnieuw mogelijk om eigen software op iPhones te installeren die niet door Apple is goedgekeurd. Onder meer het jailbreaken van recente iPhones zou dan opnieuw mogelijk worden.