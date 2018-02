Het sociaal netwerk test momenteel de optie uit om te zien of het een potentieel hulpmiddel kan zijn om foute berichten sneller weg te filteren. De testgroep is beperkt: alleen Amerikaanse gebruikers krijgen de knop te zien, en het gaat om 5 procent van gebruikers op Android die hun smartphone in het Engels hebben ingesteld.

Ongepast

Met de afkeurknop kunnen gebruikers een ongepast bericht aanduiden. Wanneer gebruikers op de knop klikken kunnen ze meer specifiek aangeven waarom een bepaald bericht ongepast is met opties als 'beledigend', 'misleidend' of'niet relevant'. Een afgekeurd bericht wordt automatisch verborgen voor wie de knop gebruikt. De optie verschijnt ook enkel bij commentaren op publieke pagina’s. Het platform laat al toe om een bericht te verbergen, maar die knop zit verstopt achter het opties-menu.

Facebook beklemtoont dat het niet om een soort duim omlaag-optie gaat. “We testen geen ‘niet leuk’-knop uit. We onderzoeken een functie die gebruikers de mogelijkheid geeft om ons feedback te sturen over commentaar op berichten op publieke pagina’s.”

De afkeurknop kan gezien worden als een instrument om de newsfeed van Facebookgebruikers opnieuw relevanter te maken en hen het gevoel te geven dat ze meer quality time halen uit het platform. Aan het begin van 2018 liet CEO Mark Zuckerberg weten dat het bedrijf zijn algoritme zou aanpassen om meer content van vrienden en familie te laten zien, ten nadele van nieuws van media en bedrijven.