Websites die wel een veilige HTTPS-verbinding hebben, worden in de adresbalk van Chrome al gemarkeerd met een groen slotje en het woord 'Veilig'.

Bij websites die gebruik maken van HTTP in plaats van HTTPS ontbreekt dit slotje. In plaats daarvan geeft Chrome een waarschuwingsicoon weer. Pas wanneer gebruikers op dit icoon klikken, vertelt de webbrowser dat de website niet veilig is.

Vanaf juli gaat Chrome zijn gebruikers actiever waarschuwen. Naast het waarschuwingsicoon voegt Google in de adresbalk de woorden 'Niet veilig' of het woord 'Onveilig' toe.

Met de expliciete waarschuwing wil Google zijn gebruikers beter informeren over onveilige websites. Ook hoopt het bedrijf dat websitebeheerders hierdoor sneller overstappen van HTTP naar HTTPS.

Versleuteling

Met een HTTPS-verbinding versleutelen websites het verkeer van en naar hun website. Daarmee wordt het lastiger om verkeer af te luisteren.

Websitebezoekers die gevoelige gegevens, zoals wachtwoorden of persoonlijke gegevens, via een onveilige HTTP-verbinding versturen, lopen het risico dat deze gegevens onderschept worden door kwaadwillenden.