Veel autogebruikers hebben de app Flitsmeister op hun smartphone die waarschuwt voor flitsers. In de nieuwste versie van Flitsmeister is het design in een nieuw jasje gestoken en is ook de meest gevraagde feature navigatie met gesproken instructies (wel nog als bèta-feature) toegevoegd.

Designverbeteringen

In Flitsmeister 7.0 kun je nu alle verkeersinformatie in één oogopslag zien. Zo zijn de schermen van de waarschuwingen volledig naar boven geplaatst, waardoor er meer ruimte wordt gecreëerd op de kaart. Ook zijn de snelheidsindicatoren en reistijden aangepast op een manier die minder ruimte inneemt.



Navigatie met gesproken instructies

Inmiddels is het mogelijk om met Flitsmeister naar jouw eindbestemming te navigeren. De instructies worden op minimale wijze in beeld gebracht met gesproken berichten en met minimale afleiding. Als je als gebruiker de instructie daadwerkelijk uitvoert, wordt deze vergroot en ondersteund met spraak.

Let wel, de functie is als bèta-feature aan de app toegevoegd. Flitsmeister geeft aan dat er nog wel verbeteringen nodig zijn en hierbij is feedback van gebruikers cruciaal. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan verbeteringen in de app.

Aankomsttijd en locatie delen

Sinds de vorige update was het delen van je aankomsttijd en locatie is al mogelijk. Door de feedback van gebruikers is deze functie in Flitsmeister 7.0 verbeterd. Wanneer een gebruiker zijn aankomsttijd en locatie deelt, ziet de ontvanger nu ook de huidige snelheid. Zodoende kan de ontvanger makkelijk achterhalen of iemand in de file staat of alweer aan het rijden is.