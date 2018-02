Linkrot is het fenomeen dat op een webpagina steeds meer links niet werken omdat de doelpagina is verdwenen, verplaatst of om andere redenen niet meer bereikbaar is. In de wereld van archieven gebeurt het steeds vaker dat verouderde links nog op pagina’s voorkomen, terwijl er niet wordt doorverwezen naar een juiste bestemming. En hoewel genealogen uiteraard blij zijn dat steeds meer aktes gedigitaliseerd zijn, is het struikelblok dat dode links opleveren, een grote frustratie.

Een tweede irritatiepunt voor HCC!genealogie en ook niet hierbij aangesloten (hobby)genealogen, is het feit dat bij een gevonden omschrijving van een akte niet naar die specifieke akte wordt doorverwezen. Het gebeurt dan dat je klikt op het plaatje waarmee wordt aangegeven dat er een scan voorhanden is, en je komt uit op de beginpagina van een soms uit honderden pagina’s bestaand boekwerk waar de bewuste akte ergens in is opgenomen. Ook hiervoor zijn technische oplossingen te vinden.

HCC!genealogie pleit er dan ook voor deze oplossingen toe te passen. Zo kan linkrot opgespoord worden en verholpen door regelmatige controle. En bijvoorbeeld met behulp van directe links naar scans kan de last van het doorploeteren van hele boekwerken tegen worden gegaan.

>> Lees de open brief