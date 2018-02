Een nadere verklaring voor die beperking geeft het bedrijf niet, maar vanuit commercieel oogpunt zijn er duidelijk voordelen te ontwaren. Consumenten krijgen er een argument bij om hun oude pc in te ruilen voor of up te graden naar een model met Windows 10. Je kunt tot nader orde nog altijd gratis upgraden als je een clean install uitvoert.

Voor bedrijven wordt een Office 365-abonnement weer een stuk aantrekkelijker als ze hun oude toestellen up-to-date willen houden. Clouddienst Office 365 laat wel toe om recente versies van het Office-pakket op oudere versies van Windows te draaien. Microsoft werkt hier immers niet met periodieke upgrades om de zoveel jaar; nieuwe functies worden zodra ze uitvoerig getest zijn meteen naar Office 365 uitgerold.

Ondersteuning

Microsoft past ook een ander ondersteuningsperiode toe: het Office 2019-pakket zal 5 jaar standaard-ondersteuning genieten, en daarna twee jaar verlengde ondersteuning voor bedrijven in plaats van de normale vijf jaar. Het bedrijf stelt dat deze verandering is om de ondersteuningsperiode in lijn te brengen met die van Office 2016. Microsoft spreekt over een 'uitzondering', dus het lijkt er niet op dat het dit ook voor volgende upgrades zal hanteren.

Previewsversies van Office 2019 zullen in de komende maanden beschikbaar zijn. Het Office-pakket bevat de gekende klassiekers Word, Excel en PowerPoint. Opvallend is dat ook Skype for Business nog altijd van de partij zal zijn, ondanks het feit dat Microsoft heeft aangekondigd dat het de app wil uitdoven ten voordele van Teams.

Naast het Office 2019-nieuws maakte Microsoft ook bekend dat het de ondersteuning van oude versies van Windows 10 met zes maanden verlengt voor Enterprise en Education-versies. Het moet bedrijven en instellingen de tijd geven om hun computers te upgraden.