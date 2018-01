Honderden klanten van T-Mobile met een iPhone X of iPhone 8 (Plus) kunnen al maanden niet bellen met hun gloednieuwe telefoon. Dat schrijft RTL Nieuws.

De verbinding valt meestal na enkele seconden weg. De telecomprovider raadt gedupeerde klanten aan hun telefoon om te ruilen voor een nieuwe.

Een nieuw toestel verhelpt in de meeste gevallen het probleem, vertellen verschillende klanten aan RTL Nieuws. Volgens T-Mobile, die de situatie 'heel vervelend' vindt, zit de fout in 'slechts 3 op de 1000 totaal aantal geleverde iPhones'

Paar seconden

Het probleem doet zich voor tijdens het overschakelen van 4G naar 3G, zegt een netwerktechnicus van T-Mobile tegen meerdere klanten. Dit gebeurt onder andere als je belt. De telefoon raakt dan de mobiele verbinding voor enkele seconden tot minuten kwijt. Dit gebeurt voornamelijk op plekken waar het mobiel bereik al wat slechter is.

Een woordvoerder van T-Mobile stelt nog niet te weten wat de oorzaak van het probleem is, en zegt dat Apple het momenteel onderzoekt. Apple stelt in een reactie 'geen update' te hebben, hoewel de problemen al drie maanden spelen. Het forum van T-Mobile stroomt dan ook vol met honderden klachten van gedupeerde klanten.

Opvallend genoeg heeft de 'defecte' iPhone alleen problemen met het netwerk van T-Mobile. Bellen met Vodafone of KPN leidt niet tot dezelfde problemen, zo blijkt uit verschillende testen. Door de simkaart van T-Mobile in een andere telefoon te stoppen is bellen ook weer mogelijk.

Ruilen

Het lijkt erop dat het defect in de hardware van sommige iPhone X- en 8 (Plus)-toestellen zit. Door het toestel om te ruilen wordt het probleem opgelost. "Wij zorgen ervoor dat het bij ons gekochte toestel zo snel mogelijk wordt omgeruild", aldus de woordvoerder van T-Mobile.

In de praktijk blijkt dat tegen te vallen, vertellen verschillende klanten tegen RTL Nieuws. Zo vraagt T-Mobile eerst om de telefoon ter reparatie op te sturen, een proces dat zo'n twee weken duurt. Die periode hebben klanten ook geen telefoon. De telecomprovider heeft aan sommige klanten aangeraden om voor die tijd een goedkope telefoon aan te schaffen.

Volgens verschillende T-Mobile-klanten zijn de medewerkers van de Apple Store bekend met de problemen, hoewel je volgens sommigen wel 'flink moet aandringen' om een vervangend toestel mee te krijgen.

Het is overigens niet het eerste probleem van de iPhone X in Nederland. Zo bleek eerder dat de telefoon het Hollandse herfstweer niet aankon. Bij lage temperaturen registreerde het scherm geen aanrakingen meer, waardoor je bijvoorbeeld niet kon typen. Een update heeft dit probleem verholpen.