Volgens Vestager heeft het bedrijf tussen 2011 en 2016 Apple geld betaald opdat de telefoonmaker alleen de chips van Qualcomm zou gebruiken. Daarmee heeft de chipmaker misbruik gemaakt van zijn machtspositie.

"Qualcomm heeft de afgelopen vijf jaar concurrenten weggehouden uit de markt en daarmee zijn marktdominantie verstevig", zegt de Eurocommissaris. "Door Apple te betalen was het voor concurrerende partijen niet mogelijk om met Qualcomm te concurreren en het sloot daarnaast consumenten en bedrijven uit van meer keuze en innovatie."

Tijdens de persconferentie van Vestager werd gevraagd waarom dit geen kartelzaak is, aangezien Qualcomm en Apple samenwerkten. Maar volgens de Eurocommissaris gaat het in deze zaak om het gedrag van Qualcomm en niet om dat van Apple. De smartphonemaker krijgt dan ook geen straf.

De fabrikant is de belangrijkste leverancier van de 4G-chips in smartphones, die zorgen voor verbinding met het mobiele internet. Het bedrijf kan tegen de uitspraak in beroep gaan, maar moet de boete al wel betalen. De Europese Commissie begon in 2015 met onderzoek naar de betalingen, volgens Vestager gaat het om miljarden dollars.

Apple

De betalingen gingen overigens niet altijd goed, wat Apple betreft. Begin januari vorig jaar heeft Apple zijn partner aangeklaagd. Die heeft volgens de smartphonemaker 1 miljard aan kortingen achterwege gelaten. Sindsdien zijn de twee partijen verwikkeld in een juridische strijd, die vorig jaar oktober uitvoerig door persbureau Bloomberg werd beschreven.

Vestager schrijft daarnaast dat Apple in 2016, nadat het contract met Qualcomm afliep, overstapte op chips van Intel. De eurocommissaris tekent verder aan dat marktdominantie op zich niet verboden is, maar misbruik hiervan maken - waardoor andere partijen niet dezelfde toegang hebben tot een markt - wel.

Het is de vierde boete voor Qualcomm in drie jaar tijd. Taiwan legde het bedrijf vorig jaar een boete op van 626 miljoen euro, Zuid-Korea het jaar ervoor van 691 miljoen euro en China het jaar daarvoor van 790 miljoen euro. De chipmaker heeft tegen alle boetes beroep aangetekend.