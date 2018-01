Door: Aad Munsterman

Een Solid State Drive (SSD) is een medium waarop gegevens worden bewaard. In tegenstelling tot de alom bekende harde schijf, heeft de SSD geen bewegende onderdelen zoals roterende schijven en bewegende armen. En door het ontbreken van zoek- en toegangstijden zijn data veel sneller toegankelijk.

Andere voordelen zijn dat een SSD geen geluid maakt, veel minder stroom verbruikt en dus ook minder warmte afgeeft. De schijf hoeft ook niet meer gedefragmenteerd te worden, dat mag zelfsniet. Het is dus een ideaal opslagmedium voor een computer. Gebruikers ervaren veel kortere opstarttijden en het systeem voelt over het geheel genomen sneller aan.

Er zijn ook nadelen zoals de prijs, die per megabyte(MB) hoger is dan van een harde schijf. Daarnaast zijn de SSD-opslagcellen onderhevig aan degradatie. Ze kunnen een beperkt aantal malen beschreven worden. Het TRIM-mechanisme zorgt ervoor dat alle cellen ongeveer gelijk belast worden, zodat de levensduur van de SSD wordt verlengd. Daarnaast wordt er flink gewerkt aan de verbetering van SSD’s, waardoor het aantal schrijfacties sterk wordt verhoogd en derhalve de levensduur nog verder wordt verlengd. Als consument hoef je je dus geen zorgen te maken over de levensduur van een SSD: die gaat bij normaal gebruik langer mee dan een computer.

860-serie

De populaire Samsung SSD’s 850 EVO en PRO zijn opgevolgd door nieuwe modellen met typenummer 860. We zijn benieuwd naar wat er gewijzigd is en bekijken en testen de 2,5inch-units met een opslagcapaciteit van 1 TB.

De architecturen van de EVO, 3D V-NAND met 3 bits per cel, en die van de PRO, op basis van 2 bit MLC V-NAND, zijn verder doorontwikkeld, waardoor er nu veel meer schrijfacties (TBW, Total Bytes Written) gegarandeerd kunnen worden.

Total Bytes Written (TBW) Capaciteit 850 EVO 850 PRO 860 EVO 860 PRO 120GB 75 250GB 75 150 150 300 500GB 150 300 300 600 1TB 150 300 600 1200 2TB 300 450 1200 2400 4TB 300 600 2400 4800

De lees- en schrijfsnelheden van de 850 EVOen PRO lagen al op hoog niveau. Het model 860 bevat een nieuwe controller: de MJX. De sequentiële lees- en schrijfsnelheden zijn iets verbeterd zoals je kunt zien in onerstaande tabel, evenals de algehele performance door het gebruik van een intelligente versie van TurboWrite. De maximale snelheid voor SATA-III blijkt bereikt, de SATA-bus is daarbij de handicap omdat die is gelimiteerd tot 600 MB/s.

Sequential Read/Write in MB/s R/W 850 EVO 850 PRO 860 EVO 860 PRO Read 540 550 550 560 Write 520 520 520 530

Linux

De compatibiliteit van de 860 SSD met Linux is, met de MJX-controller, ook verbeterd. Linux wordt nu volledig ondersteund. Tijdens het testen viel op dat deze 860 SSD’s niet goed werken met oudere usb-naar-SATA-II-converters. Dit is van belang bij het uitvoeren van de migratie. Bij gebruik van een specifi eke usb3/SATA-III-converter, eSATA-aansluiting en directe aansluiting op een SATA-II en –III connector werkt het prima.

Uitvoeringen

De 860 wordt geleverd in verschillende uitvoeringsvormen, waaronder 2,5inch-drives, M.2 (2280) en mSATA voor de nieuwe generatie zeer kleine (mobiele) computerapparatuur. Het model met 120GB-opslag is vervallen. De 860-serie gaat iets zuiniger met energie om. Samenvattend kunnen we concluderen dat er voor SATA-III SSD’s slechts beperkte mogelijkheden voor verbetering zijn. De TBW kan worden uitgelezen met de beheersoftware van Magician.

De PRO is specifiek ontwikkeld om, naast standaard-pc’s en laptops, ook in een NAS of werkstation dienst te doen. De toegevoegde waarde is de hogere betrouwbaarheid en levensduur met een MTBF (Mean Time Between Failures oftewel de gemiddelde tijdsduur tussen defecten) van 2 miljoen uur en een TBW van 4800 TB voor het 4 TB-model. Wil je meer snelheid halen uit een SSD, dan ben je aangewezen op een computer met een SSD/PCIe 3.0-slot, in combinatie met de 960 EVO/PRO.

De SSD is inclusief optioneel te activeren hardware 256-bit AES-versleuteling en wordt via download geleverd met de Magician beheer- en Data Migratie-software. Met de laatste migreer je de huidige systeemschijf probleemloos naar de SSD.

Conclusie

Zowel de 860 EVO als de 860 PRO is betrouwbaar en beide leveren prima prestaties. Het zijn dus uitstekende SSD’s. De garantietermijn is 5 jaar of totdat de TBW is bereikt, afhankelijk van wat het eerste gehaald wordt.

Adviesprijs

Samsung 860 EVO:

250 GB (€ 110,-),

500 GB (€ 190,-),

1 TB (€ 370,-),

2 TB= (€ 730,-), en

4 TB (€ 1560,-).

Samsung 860 PRO:

256 GB (€ 148,-),

512 GB (€ 265,-),

1 TB (€ 508,-) en

2 TB (€ 1005,-)

Pluspunten

+ snel

+ betrouwbaar

+ 5 jaar garantie

+ hoge TBW

Minpunten

- niet compatibel met oudere usb-naar-SATA-II-converters