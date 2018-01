Chipfabrikant Intel raadt gebruikers en bedrijfspartners af om de patches voor de Spectre-en Meltdown-kwetsbaarheden in cpu's te downloaden. Het bedrijf geeft toe dat de herstartproblemen die de updates veroorzaken, ernstiger zijn dan eerst werd gedacht.

In een eerdere update over de patches die het bedrijf heeft verspreid, gaf Intel al aan dat pc's met zowel nieuwe als oudere processors ongewild opnieuw opstarten. Desondanks hield de fabrikant toen nog vol dat gebruikers nog steeds de laatste patches moeten installeren, maar daar komt Intel dus nu op terug.

"We verzoeken original equipment manufacturers (OEM's), clouddiensten, systeemfabrikanten, softwareverkopers en eindgebruikers om niet de huidige versies niet meer te installeren", zo verklaarde Navin Shenon, vice-president en hoofd van Intels Data Center Group, in een blogpost. "De patches brengen herstartproblemen en andere onvoorspelbare systeemgedragingen, die ernstiger blijken te zijn dan eerder werd gedacht", aldus Shenon.

Nieuwe patch

De processormaker meldde ook dat het ondertussen de oorzaak kent van de herstartproblemen voor de oudere Broadwell en Haswell-cpu's. Volgens Intel is een nieuwe patch in de testfase, in samenwerking met de OEM's.

De chipfabrikant heeft voorlopig nog niet verduidelijkt wanneer gebruikers die nu al gelijkaardige problemen ondervinden door de huidige patches, op een oplossing kunnen rekenen. Veel Mac's en Windows 10-pc's installeren automatisch updates, en daardoor draaien de systemen van een ongekend aantal gebruikers nu met de problematische patches.

Alle getroffen cpu's

Intel heeft op de website van zijn security center een volledige lijst gepubliceerd van alle generaties cpu's die getroffen zijn door Spectre en Meltdown. Je vindt daar ook een document dat specifieke richtlijnen geeft over het installeren van patches bij elk type processor.