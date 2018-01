Symantec sprak voor het Norton Cyber Security Insights Report met meer dan 20.000 mensen in twintig landen, onder wie ruim duizend Nederlanders. Naast genoemde 140 euro kostte het een gemiddeld slachtoffer in ons land ruim vijfenhalf uur om de problemen weer op te lossen. In heel Europa kregen 98,2 miljoen mensen met digitale misdaad te maken. De totale schade daarvan bedroeg 23,3 miljard euro.

Phishing

In Nederland is phishing de meest voorkomende vorm van cybercrime. Daarbij worden mensen door oplichters aangespoord om ergens hun gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Cybercriminelen kunnen op die manier allerlei persoonlijke informatie buitmaken.

Het gemiddelde Nederlandse slachtoffer van cybercriminaliteit gebruikt meerdere apparaten en vertrouwen in de eigen kennis. Zo hebben ze bovengemiddeld vaak een smartwatch of een slim huishoudelijk apparaat en kopen ze veel online, óók als ze niet thuis zijn.

Veel mensen overschatten hun kennis van digitale veiligheid. Zo geberut het nog erg vaak dat mensen één wachtwoord hebben voor meerdere of zelfs alle accounts. Daardoor kunnen kwaadwillenden op verschillende plekken inloggen als inloggegevens van één account bekend zijn. Ook delen slachtoffers vaker dan anderen een wachtwoord met een ander.

Ransomware

Eén op zeventien Nederlandse consumenten was in 2017 slachtoffer van ransomware, waarbij bestanden worden gegijzeld voor losgeld. Dit is een kostbare aangelegenheid voor de slachtoffers. De slachtoffers meldden dat ze gemiddeld € 755 en 61 uur kwijt waren aan de gevolgen. Eén op de zeven (14%) betaalde het losgeld en kreeg er niets voor terug. Meer dan de helft van de Nederlandse consumenten geeft toe dat ze nooit een back-up maken van ten minste één van hun apparaten en meer dan één op de twintig geeft toe dat ze nooit software-updates doorvoeren, waardoor een aanzienlijk aantal hun digitale eigendom voorgoed verliest.