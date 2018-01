Sinds de introductie van mobiele abonnementen met ‘unlimited data’ - door T-Mobile in januari 2017 en Tele2 in mei 2017 - versnelt de groei van het mobiel dataverbruik. In vergelijking met het eerstekwartaalsteeg het totale mobiele dataverbruik in het tweede kwartaal van 2017 van 61 miljard MB tot ruim 77 miljard MB, dat is ruim 25%.

Concurrentie

De unlimited data-abonnementen lijken de concurrentie in de mobiele sector te versterken. Het marktaandeel van KPN op basis van het mobiele dataverbruik daalde in het eerste halfjaar van 2017 van 40-45% naar 30-35%, terwijl dat van T-Mobile steeg van 20-25% naar 25-30%.

Vast-mobiel-combi

De populariteit van vast-mobiele bundels steeg in het eerste halfjaar van 2017 ook sterk. Het aantal abonnementen met internet, televisie en/of vaste telefonie en met mobiele diensten in één pakket, verdubbelde bijna van 1 miljoen naar 1,8 miljoen. Bij zulke bundels ontvangt de consument vaak een korting, een uitgebreider zenderpakket of extra mobiele data.