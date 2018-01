Binnen een paar maanden voert Apple een software-update door, waarna gebruikers de mogelijkheid krijgen om de vertragingsfunctie van hun iPhone uit te schakelen. Dat zei CEO Tim Cook in een interview met ABC News. Apple wil gebruikers die mogelijkheid bieden nadat het in opspraak kwam omdat het de prestaties van zijn iPhones terugschroeft als de batterij ouder wordt.

“We willen aan mensen duidelijk communiceren dat we de prestaties van hun telefoon inperken om hun batterij te sparen”, aldus de topman. “Wie dat liever niet heeft, kan die optie voortaan gewoon uitschakelen.” Wel raadt Cook af om dit te doen. “Ik wil nogmaals onderstrepen dat alles wat we doen, in dienst is van de gebruiker. Wel moesten we hierover transparanter geweest zijn.”

De optie verschijnt eerst in een ontwikkelaarsbèta van de volgende iOS-update. Een maand later komt hij vermoedelijk officieel naar de smartphones. Daarbij zal het ook mogelijk worden om de status van de batterij in iPhones te meten.

Kort nadat Apple toegaf zijn iPhones te vertragen vorige week, had het bedrijf in de VS al een eerste rechtszaak aan zijn broek. Ook in Europa regent het klachten. Als goedmakertje kun je dit jaar je batterij laten vervangen in een Apple Store voor € 29, ook als hij nog in goede staat is.