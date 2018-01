De nieuwe dienst krijgt de naam Cloud AutoML mee en moet bedrijven helpen om eigen modellen voor artificiële intelligentie en dan vooral machine learning te bouwen, ook als ze daar geen legertje specialisten voor in huis hebben. "We geloven dat Cloud AutoML de AI-experts productiever zal maken, nieuwe doorbraken in AI kan bewerkstelligen en ingenieurs die misschien minder expertise hebben, kan helpen om toch krachtige AI-systemen te bouwen waar ze voorheen alleen van konden dromen."

Cloud AutoML is niet Googles eerste dienst voor 'AI-as-a-Service'. Google Cloud biedt al langer een machine learning aan in de vorm de Google Cloud Machine Learning Engine. Daarmee zouden ontwikkelaars die al over de nodige kennis beschikken, snel machinelearningmodellen kunnen bouwen. Het bood via API's ook al machinelearningmodellen aan die 'vooraf getraind' zijn om bepaalde taken uit te voeren. Daarin zit onder andere beeld- en spraakanalyse en taalanalyse. Nu komt er dus een ML-dienst die eenvoudiger in gebruik is.

Machine learning is een van de belangrijkste (want betaalbare) manieren om computers 'slim' te maken. Door een computerprogramma bijvoorbeeld tienduizend foto's van een hond voor te schotelen, kan de software 'leren' hoe een hond eruit ziet en honden ook op andere beelden gaan herkennen. Het schrijven van modellen voor dat soort AI is dan ook een belangrijk onderzoeksdomein voor bedrijven. Maar omdat het vak 'AI-expert' nog niet erg lang bestaat, is dat een knelpunt. Dus waarom geen simpeler versie aanbieden die bediend kan worden door gewone ingenieurs? Dat lijkt een beetje de redenering van Googles nieuwe dienst.

Het eerste Cloud AutoML-onderdeel dat wordt gelanceerd is Cloud AutoML Vision, waarmee het makkelijker moet worden om eigen machine learning-modellen te maken voor beeldherkenning. De dienst is uitgerust met een drag-and-drop interface om beelden te uploaden, modellen te trainen en beheren en die modellen vervolgens los te laten op Google Cloud.