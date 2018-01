Afgelopen week vond in Las Vegas de Consumer Electronics Show plaats. Wat zijn de belangrijkste aankondigingen?

Tijdens deze jaarlijkse technologiebeurs worden de nieuwste gadgets aangekondigd. Ook dit jaar toonden de verschillende fabrikanten een heleboel apparaten, de één nog innovatiever dan de ander. In dit artikel zetten we een aantal belangrijke onthullingen op een rijtje.

1. Smartphones

Smartphones hebben nooit de focus tijdens CES en dit jaar was dat niet anders. Toptoestellen als de Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus en Huawei P11 krijgen we pas tijdens het Mobile World Congress te zien, dat van 26 februari tot 1 maart plaatsvindt.

Sony kondigde deze week wel een aantal smartphones aan: de Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra en Xperia L1. Deze drie midrange telefoons kosten respectievelijk 349, 429 en 249 euro. Alle drie zijn ze voorzien van opvallende, goede camera's, maar verder niet bijster krachtige hardware. De goedkopere Xperia L2 moet het overigens nog met Android Nougat doen, dat anderhalf jaar geleden al werd uitgebracht. Met de twee XA2-toestellen heb je wel direct Android Oreo.

Opmerkelijker is Project Linda, een apparaat van Razer waarmee je je smartphone in een laptop kunt veranderen. Je plaatst de smartphone op de plek waar normaal het trackpad zit, en sluit 'm aan met de usb-c-poort. Vervolgens dient de telefoon als computer en krijg je beelden op een 13 inch-beeldscherm te zien. Met een toetsenbord en muis bedien je het apparaat.

2. Vingerafdrukscanner in het scherm

Eén van de tofste aankondigingen kwam van Sypnaptics, het bedrijf dat een vingerafdrukscanner heeft ontwikkeld die onder het scherm van een smartphone werkt. Omdat toestellen tegenwoordig voorkantvullende schermen hebben, is er geen plek meer voor de scanner. Door de vingerafdrukscanner onder het scherm te plaatsen verhelp je dit probleem, maar tot voor kort was de technologie er nog niet klaar voor.

In samenwerking met fabrikant Vivo toonde Sypnaptics de eerste smartphone met een scanner onder het scherm. Je ziet een knopje op het display verschijnen wanneer je de scanner kunt gebruiken. Een interessante ontwikkeling, vooral omdat de smartphones in 2018 waarschijnlijk over deze nieuwe scanner beschikken.

3. Meer slimme apparaten in huis

CES stond dit jaar ook in het teken van slimme apparaten die je in huis plaatst. Dit bewijst bijvoorbeeld het aantal nieuwe apparaten dat straks met de Google Assistant overweg kan. De stemgestuurde assistent komt namelijk naar veel nieuwe apparaten, zoals auto's, schermen, koptelefoons en (meer) speakers. Google belooft dat in 2018 nog meer fabrikanten een slimme speaker met de assistent te gaan bouwen, dus het belooft echt het jaar van de Google Assistant te worden.

4. Virtual reality

Ook virtual reality kreeg veel aandacht tijdens de electronicabeurs. De belangrijkste aankondiging was de HTC Vive Pro, de nieuwste virtual reality-bril van het bedrijf. Zoals de naam al verklapt, gaat het om een opgevoerde versie van de originele Vive. De vr-bril heeft oled-schermen met een veel hogere resolutie van 2880 bij 1600 pixels, wat voor enorm scherp beeld zorgt. Bovendien is het design van de Vive Pro iets aangepast, waardoor de bril comfortabeler zit en meer geschikt is voor langere speelsessies.