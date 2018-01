De komende weken gaat Facebook de grote veranderingen doorvoeren. Het platform gaat in het nieuwsoverzicht veel meer de nadruk leggen op berichten die afkomstig zijn van vrienden en familie. Berichten van pagina’s van media en merken worden minder belangrijk.

Oprichter Mark Zuckerberg maakte dit donderdag bekend op zijn Facebook-pagina.

Facebook wil de nadruk meer leggen op 'waardevolle sociale interacties', in plaats van dat mensen enkel door het Nieuwsoverzicht scrollen. Daarvan stellen critici dat het verslavend werkt.

"We willen dat onze producten niet alleen leuk, maar ook goed zijn voor de gebruikers", zegt Zuckerberg. "We moeten de focus van ons systeem verleggen." Volgens het bedrijf is interactie met bekenden betekenisvoller en beter voor de gemoedstoestand van mensen.

De komende weken moeten gebruikers minder video's en nieuwsartikelen van mediabedrijven zien, en meer berichten van vrienden of berichten waar vrienden op hebben gereageerd.

Zuckerberg verwacht dat mensen door de veranderingen minder tijd op Facebook zullen doorbrengen. Ook paginabeheerders zien het bereik en verkeer mogelijk teruglopen. "Maar ik verwacht dat de tijd die gebruikers op Facebook spenderen een stuk waardevoller wordt."