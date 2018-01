Met zijn Brain-to-Vehicle-technologie wil Nissan het autorijden naar eigen zeggen 'herdefiniëren'. De bedoeling is dat de chauffeur een headset draagt die hersenactiviteit kan registreren. Op basis daarvan moet de auto kunnen anticiperen op de bewegingen die de bestuurder zal maken. Wil die bijvoorbeeld aan z'n stuur draaien of zijn gaspedaal induwen, dan kan de auto die acties sneller uitvoeren. Volgens Nissan scheelt dit 0,2 tot 0,5 seconden, zonder dat de bestuurder er iets van merkt. Hij heeft enkel het gevoel dat hij beter rijdt.

Daarnaast moet de auto ook de gemoedstoestand van de inzittenden kunnen aanvoelen. Blijken die niet op hun gemak, dan kan de zelfrijdende auto zijn rijstijl aanpassen, is het idee. "Of we kunnen ze op hun gemak stellen door een rustgevende omgeving te creëren via augmented reality", fantaseert Lucian Gheorghe, die het onderzoek leidde. "De mogelijke toepassingen zijn eindeloos."

"Wanneer mensen denken aan zelfrijdende auto's, dan zien ze een toekomstbeeld waarin ze de controle volledig afgeven aan machines. Brain-to-Vehicle-technologie doet het omgekeerde: het gebruikt signalen van het brein om autorijden soepeler en aangenamer te maken", zegt Daniele Schillaci, vice-president van Nissan.

De Japanners zijn de eersten die met dit soort technologie op de proppen komen. Volgende week kan die getest worden in een rijsimulator op de CES-techbeurs in Las Vegas.