LG voorziet zijn nieuwe televisies in 2018 van de spraakdienst Google Assistant. Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

De assistent zal worden toegevoegd aan LG’s tv-besturingssysteem webOS. Daarnaast bevatten de televisies een stemassistent van LG zelf. Gebruikers kunnen aan Google Assistant vragen om de televisie te bedienen, of om bijvoorbeeld gekoppelde slimme lampen aan te zetten.

De LG-assistent ThinQ moet contextgevoelige taken gaan uitvoeren. Het is hiermee onder andere mogelijk de tv uit te zetten zodra het huidige programma klaar is.

Google Assistant was tot op heden alleen beschikbaar in besturingssystemen van Google zelf, waaronder Android en Android TV.

Alexa-ondersteuning

De televisies krijgen volgens LG ook ondersteuning voor Amazons slimme assistent Alexa, maar daarvoor moet wel een Amazon Echo-speaker aan de tv worden gekoppeld. De commando’s voor Alexa zijn volgens LG ook beperkter dan bij het Google-alternatief.

LG kondigde eerder deze week een 8K OLED-televisie aan, die op technologiebeurs CES in Las Vegas getoond zal worden. Daar worden ook de tv’s met assistentfuncties verwacht.