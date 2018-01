Ook worden de (bestaande) tarieven voor de thuiskopievergoeding aangepast. Aanleiding hiervoor vormen de ontwikkelingen in het gebruik van apparaten en dragers voor het maken van thuiskopieën en verschuivingen naar andere of nieuwe apparaten en media. Daarnaast is rekening gehouden met ontwikkelingen in rechtspraak en regelgeving in Nederland en de EU en is er een inflatiecorrectie toegepast.

De bestaande vergoedingen gaan veelal in prijs omhoog, hoewel die voor pc’s, laptops en tablets juist goedkoper worden. Het tarief voor smartphones wordt 1 euro duurder.

Brancheorganisaties als Nederland ICT en FIAR CE hebben in het verleden gepleit voor afschaffing van de kopieerheffing nu steeds meer consumenten gebruik maken van streamingdiensten. De thuiskopieheffing is bedoeld als vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Onderzoekbureau Kantar heeft vorig jaar onderzoek verricht naar trends in mediagebruik en specifiek naar de mate waarin nog thuiskopieën worden gemaakt. Uit dat onderzoek blijkt dat het gemiddeld aantal thuiskopieplichtige werken op een apparaat sinds 2014 significant is gedaald. Desondanks daalt de totale opbrengst van de thuiskopieheffing niet: het bedrag dat Stichting de Thuiskopie ophaalt vanuit de heffing ligt onveranderd op ruim 30 miljoen euro.

Alle tarieven: