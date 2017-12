Als je overstapt naar een (sim only) abonnement hoef je je geen zorgen meer te maken of je wel tegoed hebt: je betaalt een vast maandbedrag voor een vast aantal minuten en MB’s. Voordat je overstapt is alleen de vraag: kun je met elke prepaid simkaart overstappen op een sim only abonnement en daarbij je nummer behouden?

Het is een vraag die op het blog van sim-onlyprovider Simyo is behandeld. In het blog legt de provider uit hoe je overstapt van prepaid naar sim only. De belangrijkste vraag daarna is dan: kan ik mijn nummer meenemen als ik overstap sim only? Hoe zit het, kortom, met nummerbehoud?

Overstappen van prepaid naar sim only

Als je belt via een prepaid-tegoed, kun je altijd overstappen naar sim only. Met prepaid ben je immers niet gebonden aan een contract. Je kunt dus op elk moment een sim only abonnement afsluiten bij een provider naar keuze. Hoe het met je tegoed zit? Dat kun je niet meenemen naar sim only. Dit abonnementstype werkt namelijk niet met tegoed, want je betaalt achteraf.

Kan ik mijn nummer meenemen van prepaid naar sim only?

Als je overstapt naar sim only, kun je ook je telefoonnummer meenemen. Dit is niet verplicht, maar in het algemeen wel zo handig. Voor je het weet ben je lang bezig om al je familie, vrienden en collega’s op de hoogte te brengen van je nieuwe telefoonnummer. Goed om te weten: nummerbehoud kost nooit geld. In Nederland is het zo geregeld dat providers verplicht zijn dit onderling gratis voor je te regelen.

Hoe vraag ik nummerbehoud aan?

Bij het afsluiten van een sim-onlyabonnement kun je altijd aangeven dat je jouw nummer wilt meenemen. Om nummerbehoud succesvol aan te vragen, heeft de provider bij wie je het sim-onlyabonnement afsluit wél de volgende informatie van je nodig:

- Je telefoonnummer

- Wie je prepaid-provider is

- Je huidige simkaartnummer. Dat vind je op de (prepaid)simkaart of op je ‘mijn’-pagina bij je prepaid-provider

- De vorm van je huidige contract, in dit geval dus prepaid

Zodra je het sim-onlyabonnement hebt afgesloten, gaat je nieuwe sim-onlyprovider voor je uitzoeken wanneer het je telefoonnummer kan overzetten naar je sim-onlyabonnement. Meestal duurt dit een aantal werkdagen. Stap je voor je sim-onlyabonnement over naar een nieuwe provider? Dan krijg je een nieuwe simkaart. Die is zo ingesteld dat je hetzelfde nummer houdt, mits je succesvol nummerbehoud hebt aangevraagd.

Het succesvol aanvragen van nummerbehoud - je krijgt altijd bericht van je provider of het is gelukt - betekent dat je prepaid wordt opgezegd. Je prepaid-simkaart kun je in de meeste gevallen weggooien. Blijf je bij dezelfde provider, dan kun je in sommige gevallen je huidige simkaart blijven gebruiken.

Succes!

