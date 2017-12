Het bedrijf heeft dat met zoveel woorden toegegeven. Geruchten over een dergelijke ingreep deden al even de ronde. Het was al opgevallen dat iPhones merkbaar sneller reageerden nadat hun batterij werd vervangen. Nu weten we dus ook waarom.

Onbetwistbaar

Geekbench-ontwikkelaar John Poole is de man die met de ondersteunende cijfers kwam. Geekbench is een veelgebruikt programma dat de processorprestaties van smartphones meet. Het heeft om die reden een boel data in huis waarmee gecontroleerd kan worden of er iets meer aan de hand is met iPhones die plots trager werken. Poole toonde met uitgebreide cijfers aan dat het niet anders kon dat Apple bewust ingreep op de snelheid van oudere iPhones. Door cijfers over de batterijcapaciteit van iPhones te vergelijken met hun processerkracht en daarbij ook de versie van iOS in rekening te nemen, werd duidelijk dat de smartphones vanaf versie iOS 10.2.1 ontegenzeggenlijk ander gedrag begonnen te tonen.

Met de harde cijfers voor zich kon Apple niet anders dan toegeven dat het inderdaad enkele aanpassingen had doorgevoerd die gevolgen hadden voor de werking van een iPhone. “Het is ons doel om de beste ervaring aan onze klanten te leveren,” stelt Apple tegen The Verge. “Vorig jaar rolden we een functie uit voor iPhone 6, iPhone 6s en iPhone SE om de werkpieken uit te vlakken wanneer dat nodig was om te voorkomen dat het toestel onverwachts afsluit. We hebben die functie nu ook voorzien voor iPhone 7 met iOS 11.2, en plannen om het ook te ondersteunen op andere producten in de toekomst.”

Batterijproblemen

Apple had vorig jaar met aanhoudende batterijproblemen af te rekenen bij de verschillende varianten van de iPhone 6. Toestellen vielen uit ondanks het feit dat de batterij nog niet leeg was. Het probleem liet zich niet snel verhelpen en het bedrijf startte uiteindelijk zelfs een programma waarbij klanten hun batterij gratis konden vervangen. Nu blijkt dus dat Apple niet alleen maatregelen nam voor de hardware, maar ook stilletjes enkele softwareveranderingen doorvoerde om de problemen te verhelpen.

Het feit dat Apple daar niet transparant over is, stuit John Poole tegen de borst. Als je niet weet dat je iPhone trager wordt omdat Apple dat zo in zijn software heeft ingesteld, zal je al sneller een nieuw toestel gaan kopen. “Dit zal ongetwijfeld koren op de molen zijn voor wie Apple beschuldigt van geplande veroudering,” aldus Poole.