Ontwikkelaars hoeven dan maar één app te schrijven die op beide systemen werkt. Komend jaar zou dat al moeten kunnen, meldt persbureau Bloomberg woensdag.

Ontwikkelaars moeten nu aparte apps voor iOS en macOS maken. De App Store voor iPhones en iPads is uitgebreid en wordt goed onderhouden, maar de Mac App Store is maar schamel. Apps zijn lang niet altijd bijgewerkt en de store zelf kreeg in 2014 voor het laatst een nieuw likje verf. Het is niet bekend of Apple ook de beide appstores wil samenvoegen.

De verandering gaat mogelijk in de herfst van 2018 in. Dan komt Apple met updates van iOS en macOS. Het geheime project heeft de werknaam Marzipan (marsepein) gekregen.

Andere bedrijven koppelden smartphone-apps al eerder aan de computer. Zo kun Android-apps ook installeren op Chromebooks. En voordat Microsoft stopte met Windows voor smartphones, konden ontwikkelaars al apps indienen die op zowel tablets, telefoons als op computers werkten.