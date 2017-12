Google heeft bekend gemaakt dat het vanaf 15 februari vervelende advertenties automatisch gaat blokkeren in Chrome. Er was al eerder bekend gemaakt dat Google aan deze functie werkte. De adblocker is onderdeel van het 'Better Ads Experience Program,' waarin richtlijnen staan voor betere advertenties.

Een adblocker kennen de meeste mensen wel. Dit is veelal extensie van je internetbrowser die advertenties voor je blokkeert. Op Google Chrome voor Android zijn er echter nog geen extensies mogelijk, en dus geen adblockers in de browser zelf. Nu gaat Google vervelende advertenties standaard blokkeren in Chrome, zo bleek in juni 2017. Er is nu bekend gemaakt dat deze maatregel vanaf 15 februari 2018 zal ingaan. Eerder werd er nog gesproken van een periode 'vroeg in 2018.'

Maar waarom zou Google advertenties gaan blokkeren, als dit hun voornaamste inkomstenbron is? Dit komt omdat gebruikers niet zullen klikken op opdringerige advertenties die het hele scherm in beslag nemen of je telefoon laten trillen. Het probleem van trillende advertenties is in Google Chrome versie 60 al opgelost, maar opdringerige advertenties bleven bestaan.

Betere advertenties

Om de gebruiker een betere ervaring te geven, is de 'Coalition for Better Ads' opgericht, inclusief richtlijnen wat een 'goede' advertentie is. Deze richtlijnen zijn vastgesteld in het 'Better Ads Experience Program.' Van deze organisatie is Google ook onderdeel. Advertenties die standaard video met geluid afspelen, advertenties die aftellen totdat de website zelf wordt geopend, pop-ups of paginavullende scrollovers zijn voorbeelden van advertenties die zullen worden geblokkeerd. En ja, ook de eigen advertenties van Google zullen ook worden gecontroleerd.

Foute advertenties zullen worden gerapporteerd via een speciaal programma van Google. Mocht je website 30 dagen lang niet aan de richtlijnen voldoen, dan zullen vanaf 15 februari deze advertenties van je website worden gehaald. Mocht het probleem zijn opgelost, dan kunnen beheerders van websites een aanvraag indien om wel weer goedgekeurd te worden.

Beschikbaarheid

De adblocker van Chrome zal zowel voor desktop als voor mobiel gaan gelden. Vanaf 15 februari zal de adblocker voor iedereen beschikbaar zijn. Wil je deze al eerder testen, dan kun je Chrome Canary of Chrome Bèta downloaden.