Dat heeft Google bekendgemaakt op zijn productblog. De stemassistent wordt toegevoegd via een update voor de dienst Google Play Services.

Dat betekent dat alle smartphones met Android 5.0 (Lollipop) de update krijgen. De fabrikant van de smartphone hoeft zelf geen update uit te brengen.

Engels

De stemassistent van Google spreekt nog steeds alleen Engels en verschijnt als eerste in Engelstalige landen. Vermoedelijk zal de functie later ook in Nederland verschijnen, bij mensen die hun toestel in de Engelse taal gebruiken. Je kunt overigens eenvoudig een andere taal instellen via Instellingen.

Google brengt de stembediening voor het eerst ook naar tablets. Dat gebeurt vooralsnog echter alleen in de Verenigde Staten.

Aan een Nederlandstalige versie van de Google Assistant wordt nog gewerkt; het is onduidelijk wanneer de vertaling verschijnt.