De Quantum Development Kit, die Microsoft voor het eerst aankondigde tijdens de Ignite-conferentie in september, is bedoeld voor ontwikkelaars die graag willen leren programmeren op kwantumcomputers (of quantumcomputers, in het Engels), ongeacht of ze expert zijn op het gebied van de kwantumfysica.

Het is diep geïntegreerd in Visual Studio, de reeks ontwikkelaarstools van Microsoft, dus aspecten ervan zullen bekend zijn bij mensen die al toepassingen in andere programmeertalen ontwikkelen. De kit is ontworpen om te werken met een lokale kwantumsimulator, ook uitgebracht als onderdeel van de kit, die ongeveer 30 logische qubits kwantumcomputervermogen kan simuleren met behulp van een typische laptopcomputer.

Op die manier kunnen ontwikkelaars quantumcode en testprogramma's debuggen op kleine exemplaren, direct op hun eigen computer. Voor grotere kwantumuitdagingen biedt Microsoft ook een op Azure gebaseerde simulator die meer dan 40 logische qubits aan rekenkracht kan simuleren.

Naast de kit maakt Microsoft een uitgebreid pakket met documentatie, bibliotheken en voorbeeldprogramma's. Dat zal mensen de achtergrond geven die ze nodig hebben om te beginnen met spelen met aspecten van computers die uniek zijn voor kwantumsystemen, zoals kwantumteleportatie. Dat is een methode om veilig informatie te delen tussen quantum computing-bits, of qubits, die verbonden zijn door een kwantumtoestand die verstrengeling wordt genoemd.

"De hoop is dat je met zoiets als teleportatie speelt en dat je geïntrigeerd raakt", zegt Krysta Svore, een van de belangrijkste onderzoekers bij Microsoft die de ontwikkeling van de quantumsoftware en simulator heeft geleid.

Met de kit kunnen mensen applicaties maken die nu op de quantumsimulator kunnen worden uitgevoerd, en diezelfde apps zullen uiteindelijk ook werken aan een topologische kwantumcomputer, die Microsoft momenteel aan het ontwikkelen is voor quantum computing voor algemene doeleinden. "Het mooie ervan is dat deze code niet hoeft te veranderen wanneer we hem aansluiten op de kwantumhardware," zei Svore.