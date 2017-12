Een van de 'appsperimenten', zoals Google de apps noemt, heet Storyboard. Met deze applicatie kunnen video's automatisch worden omgezet naar stripboek-achtige collages.

De software selecteert automatisch verschillende frames uit een video en plaatst deze in de layout van een stripboek. Gebruikers kunnen verschillende visuele filters toepassen en wisselen tussen verschillende selecties van beelden. Storyboard is alleen verschenen voor Android.

Selfies

De app Selfissimo! maakt het mogelijk om automatisch een reeks selfies te maken. De app, die beelden in zwart-wit schiet, wacht tot de gebruiker een bepaalde pose aanneemt, en maakt dan een foto. Pas als weer een andere pose wordt aangenomen, wordt opnieuw een foto opgeslagen.

De resulterende selfies zijn individueel op te slaan, of als een contactafdruk waar alle beelden op te zien zijn. De app is beschikbaar voor Android en iOS.

Remix

Ten slotte heeft Google de app Scrubbies uitgebracht. Hiermee is het mogelijk om heen en weer te swipen in een eerder opgenomen video, en zo een soort remix ervan te creëren. Een grappig moment kan bijvoorbeeld een aantal keer worden herhaald door de video heen en weer te bewegen. Deze app is alleen beschikbaar voor iOS.

In september bracht de research-afdeling van Google al de app Motion Stills uit, waarmee je heel korte video's kunt opnemen en ze verwerken tot bijvoorbeeld filmpanorama's.

Google vraagt gebruikers om feedback te leveren op de experimenten, zodat in de toekomst nieuwe foto-apps kunnen worden getest.