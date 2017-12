De Consumentenbond is al langer bezig Samsung en andere smartphonefabrikanten zover te krijgen dat ze hun telefoons tenminste vier jaar na het uitbrengen van een model ondersteunen. Voor genoemde toestellen is slechts tot maart 2018 ondersteuning gegarandeerd.

Samsung zegt dat het smartphones tot 2 jaar na releasedatum ondersteunt. De consumentenbond vindt dat te kort. Zij willen zoals gezegd dat dit vier jaar is, of twee jaar na het moment van verkoop door Samsung of via een retailkanaal.

Zonder updates veroudert de software en worden de toestellen minder veilig. Samsung zegt dat zij alle telefoons tenminste twee jaar ondersteunen, maar dat dit ook langer kan zijn. De Consumentenbond stelt dat consumenten dar niets aan hebben, aangezien dit in het geval van genoemde telefoons afwachten is wat er naar maart gebeurd.

Eerder al startte de bond een rechtszaak tegen Samsung over het ondersteuningsbeleid van het bedrijf. De zitting daarvan is in maart 2018.