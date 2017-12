Op de Duitse website van Amazon zijn maandag 'internationale edities' van de Amazon Echo, Echo Dot en Echo Plus verkrijgbaar, die ook naar Nederland kunnen worden verstuurd.

De Echo Dot, de kleinste speaker, kost 59,99 euro. De 'normale' Echo wordt voor 99,99 euro verkocht, terwijl de Echo Plus 149,99 euro kost. De Plus onderscheidt zich met een ingebouwde ZigBee-hub om smart home-gadgets als lampen, sloten en camera's op aan te sluiten.

De speakers worden bestuurd door ertegen te praten. De internationale versie van de Echo bevat echter niet alle functies die de Amerikaanse versie van het apparaat kent. Zo is het niet mogelijk om muziek af te spelen via Spotify. Ook kunnen Nederlanders niet hun stem gebruiken om producten te bestellen op Amazon.

Brits Engels

Nederlanders die een Echo bestellen, krijgen een versie die Brits Engels spreekt. Het apparaat kan worden gebruikt om nieuws, weer en en andere informatie op te vragen, slimme gadgets te besturen, agenda-afspraken te maken en boodschappenlijstjes op te stellen.

Sinds vorige week is de muziekdienst Amazon Music Unlimited beschikbaar in Nederland. Echo-eigenaren kunnen deze dienst wel met hun stem bedienen.

In de VS is Amazon marktleider in de snelgroeiende markt voor slimme speakers. Volgens eerder dit jaar gepubliceerd marktonderzoek zijn er al zeker 15 miljoen exemplaren verkocht en heeft Amazon daarmee driekwart van de markt in handen. De Echo concurreert met de Google Home, en vanaf volgend jaar met de Apple HomePod.