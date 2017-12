De filmdistributeur heeft in Nederland de rechten op films als The Wolf of Wall Street, Komt een vrouw bij de dokter en De eetclub. Daarnaast is het bedrijf verantwoordelijk voor de distributie van series als CSI en Planet Earth.

Krachtenbundeling

Zowel Stichting Brein als Dutch Filmworks maakt jacht op mensen die auteursrechtelijk beschermd materiaal downloaden of uploaden. Hierbij krijgen de organisaties hulp van Duitse ICT-bedrijven, waaronder Excipion. In Duitsland heeft men veel ervaring met het opsporen van illegale downloaders en worden er al jaren hoge boetes uitgedeeld die veelal oplopen tot duizenden euro's.

Ip-adressen achterhalen

Mensen die illegaal een film downloaden of uploaden kunnen worden herkend aan hun ip-adres. Zoals Stichting Brein al langer doet, zal ook Dutch Filmworks torrentnetwerken afspeuren op zoek naar downloaders die in overtreding zijn. Met de ip-adressen van deze downloaders zal worden aangeklopt bij de Nederlandse internetproviders, die de ip-adressen kunnen koppelen aan de naw-gegevens van klanten.

Al zullen veel internetproviders niet mee willen werken, toch verwachten juristen dat er na tussenkomst van een rechter een grote kans bestaat dat de persoonsgegevens van downloaders overhandigd dienen te worden aan Dutch Filmworks. Vanaf dat moment zullen overtreders schikkingsvoorstellen van enkele honderden euro's tegemoet kunnen zien, zo is de verwachting.

VPN-verbinding beschermt

Mensen die bij het downloaden een VPN-verbinding gebruiken, ontlopen vooralsnog een boete. Een VPN-verbinding verbergt het ip-adres van een gebruiker en zorgt er op die manier voor dat iemand niet langer traceerbaar is.

Dutch Filmworks zal mogelijk proberen aan te kloppen bij VPN-aanbieders om op die manier informatie te verkrijgen over downloaders, maar de kans dat dit succesvol zal zijn wordt nihil geacht. VPN-aanbieders houden doorgaans geen logbestanden bij en hebben dus geen informatie te overhandigen die Dutch Filmworks kan gebruiken om een downloader te identificeren.

