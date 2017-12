De eerste smartphones met Go zullen nog even op zich laten wachten. Google stelt het besturingssysteem nu pas beschikbaar voor fabrikanten. In landen waar budgettoestellen de scepter zwaaien, zullen volgend jaar waarschijnlijk de eerste smartphones met Android Go verschijnen.

Android Go is geen ander besturingssysteem dan Oreo, maar eerder een variant. Fabrikanten kunnen het OS gebruiken door eenvoudigweg een configuratievlag in te schakelen. Hierna wordt de Go-versie van alle Google-apps gebruikt en de aangepaste versie van Oreo gebruikt.

Aangepaste apps

Google biedt op twee manieren Go-versies van zijn apps aan. Sommige apps hebben speciale functies voor budgettelefoons, zoals YouTube Go waarmee je video’s via wifi kunt downloaden. Andere apps zijn kleiner en nemen minder opslagruimte in beslag. Volgens Google zorgt Android Go ervoor dat maar half zo veel opslagruimte wordt ingenomen.

Verder bevat Android Go functies om data te besparen. Chrome zal via aangepaste Google-servers werken. Deze servers verkleinen de bestanden die je downloadt, waardoor je minder data verbruikt.

Vooral Google-apps

Android Go doet erg aan Android One denken. Beide versies van Android zijn bedoeld voor budgettelefoons, maar doen dat vanuit een andere invalshoek. Google rolt Android Go uit via het Android Open Source Project, op dezelfde manier als dat met de klassieke versie van Android gebeurt. Zowat het enige dat aangepast is, zijn de apps van Google, die speciale functies bevatten en minder opslagruimte in beslag nemen.

Voor Android One werkt Google samen met fabrikanten om het besturingssysteem aan goedkope toestellen aan te passen. Samen met smartphonemakers kijkt het bedrijf na welke functies van het OS nodig zijn en zorgt Google voor een gestripte versie van Android. Ook op iets duurdere toestellen, zoals de Motorola Moto X4, kun je Android One terugvinden.