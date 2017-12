Dat meldt Google woensdag op zijn blog.

In Nederland is iDeal al jaren de meest populaire online betaalmethode en op basis van gebruikersfeedback heeft Google nu deze optie in zijn Play Store toegevoegd. Je kunt nu dus al je apps, games, boeken, films en muziek af te rekenen zoals je ook gewend bent bij de meeste andere webshops.

De belangrijkste reden voor de populariteit van iDeal in Nederland is dat het betalen via de eigen, vertrouwde bankomgeving mogelijk maakt. Naast betalen met iDeal blijft ook betalen met credit card, cadeaubonnen, PayPal of via je mobiele provider gewoon mogelijk.