Met Messenger Kids zullen ook kinderen onder dertien jaar, die volgens de gebruiksvoorwaarden eigenlijk niet op Facebook mogen zitten, kunnen videobellen en berichten uitwisselen met familie en vrienden. Facebook sprak naar eigen zeggen met duizenden ouders en verenigingen in de VS en stelde vast dat er nood was aan een berichtendienst voor kinderen, waarbij de ouders alle controle houden. Het bedrijf beweert dat in Messenger Kids geen reclame zit.

De ouders beheren de app van hun kinderen via hun eigen Facebook-account, waardoor de kinderen zelf geen account nodig hebben. Ouders zullen de contactverzoeken van de kinderen moeten goedkeuren. Kinderen zullen ook foto's, video's en tekstberichten kunnen versturen naar volwassenen die de klassieke Messenger app gebruiken. Naast de ouders houdt ook Facebook een oogje in het zeil. Het bedrijf zal accounts van gebruikers die zich misdragen tegenover kinderen afsluiten.

Messenger Kids is sinds vandaag in de Verenigde Staten beschikbaar voor iOS. De komende maanden moet de app ook in de Google Play Store te vinden zijn. Het is nog niet bekend wanneer de berichtendienst wereldwijd wordt uitgerold.