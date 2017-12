Het begon allemaal op 3 december 1992. Programmeur Neil Papworth stuurde de vroege kerstgroet 'Merry Christmas' naar Vodafone-directeur Richard Jarvis. De sms groeide in de jaren daarna uit tot één van de populairste vormen van telefonische communicatie. Lange tijd was het de meest gebruikte functie op de mobiele telefoon, op de klok na.

Toch zullen veel mensen denken: sturen we anno 2017 nog sms'jes dan? Het antwoord daarop is ja, maar wel stukken minder dan een paar jaar geleden. Vorig jaar werd de 'ouderwets' genoemde sms in Nederland nog drie miljard keer verzonden.

"De sms is waarschijnlijk wel over het hoogtepunt heen, maar nog steeds hartstikke nuttig", zegt Tim Wijkman. Hij is analist bij Telecompaper en volgt ontwikkelingen van mobiele diensten, zoals de sms, al jaren. We stelden hem vijf vragen over de sms anno 2017.

Hebben we die sms-functie nog wel nodig?

"Blijkbaar wel. We mogen er dan veel minder sturen, tijdens storingen van diensten als WhatsApp en Telegram stappen we massaal over op het vertrouwde tekstbericht. Er is dan echt een megapiek. Soms zien we zelfs een vertienvoudiging van het aantal sms'jes."

Bij een storing, oké. Maar wie stuurt daarnaast nog sms'jes?

"Het zal veel mensen misschien verbazen, maar dit jaar zegt 74 procent van de Nederlanders nog te sms'en. Ter vergelijking: in 2010, op het hoogtepunt van de sms, was dit 88 procent. Deze cijfers zeggen alleen niets over de hoeveelheid sms'jes die een Nederlander in een jaar stuurt."

Dus bezorgdiensten zijn niet de enige die nog sms'jes sturen?

"Het is wel zo dat de sms'jes steeds meer gebruikt worden als verificatie- of informatiemiddel. Dat zijn dus de berichtjes van thuisbezorgdiensten dat je bestelling onderweg is, de inlogcodes van de bank en de herinneringen van je kapper dat je morgen een afspraak hebt."

"Het is voor bedrijven en instellingen relatief makkelijk om te sms'en. Ze hoeven alleen maar een contract af te sluiten met een provider en ze kunnen aan de slag. Bij WhatsApp is dit veel lastiger. Wat we vroeger deden via sms, doen we nu via WhatsApp. Al is het wel zo dat het sturen van een sms'je als nettere variant wordt gezien bij zakelijke contacten."

Waar is het misgegaan voor de sms?

"Het imago. Elk sms'je kost geld, een paar cent. Onbewust waren gebruikers daar toch mee bezig. Wie bijvoorbeeld de duizend sms'jes per maand aantikte, kon een flinke rekening verwachten. Intussen kwamen diensten als Ping (van Blackberry) en WhatsApp op. Zuinige Hollanders stappen dan over, net als de rest van de wereld uiteindelijk."

"Providers reageerden daar te laat op en kwamen vanaf 2012 pas met speciale (gratis) sms-bundels. Ze hebben de prijzen te lang op hetzelfde niveau gehouden."

Kunnen we over 10 jaar nog sms'en?

"Dat hangt ervan af. We zien dat het aantal verstuurde sms'jes per jaar niet meer zo hard daalt als eerder. Aan de andere kant: WhatsApp is aan het testen met zakelijke functies. Zo test KLM sinds een tijdje met gepersonaliseerde vluchtinformatie via de berichtendienst. Als ook die markt in handen komt van WhatsApp, kan het snel gaan met de sms."