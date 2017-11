De onderzoekers van het Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) hebben een manier ontdekt om siliciumdioxide te synthetiseren tot een driedimensionele bal van grafeen. Die ballen gebruikten ze vervolgens als materiaal voor de anode en kathode van lithium-ionbatterijen, momenteel de meestgebruikte batterijen in consumentenelektronica. Hun bevindingen werden gepubliceerd in Nature.

Het gebruik van de grafeenballen zorgt ervoor dat de capaciteit van een batterij met 45 procent kan verhoogd en de laadsnelheid wordt vervijfvoudigd. Bovendien kunnen de batterijen een temperatuur van 60 °C bewaren, wat volgens de onderzoekers noodzakelijk is voor gebruik in elektrische wagens.

Samsung heeft de technologie gepatenteerd in Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Dat betekent evenwel niet dat we de grafeenballen al in de batterij van Samsungs volgende smartphone zullen aantreffen. Er gaan vaak jaren over het proces om een nieuwe ontdekking te commercialiseren. De technologieën van het SAIT vinden evenwel vaker hun weg naar de consumentenmarkt: het onderzoekslab zit onder meer ook achter de ontwikkeling van de quantum dots in Samsungs QLED-tv’s.