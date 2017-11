Steeds meer Nederlandse providers leggen de nadruk op combinatiepakketten met veel voordeel. Naast de traditionele alles-in-één-abonnementen die internet, televisie en vaste telefonie (triple play) combineren, bestaat ertegenwopordig ook een versie waarbij je ook nog een mobiel abonnement afsluit bij één provider en dat noemen we quad play. Hierbij heb je uiteraard te maken met zowel voor- als nadelen.

Voor- en nadelen

Het combineren van alle diensten bij één provider heeft een paar voordelen. Zo heb je nog maar één aanspreekpunt voor al je vragen met betrekking tot internet, mobiele en vaste telecom en televisie. De belangrijkste redenen zijn echter meestal de hoge korting en vele extra’s. Als klant van bijvoorbeeld VodafoneZiggo of KPN krijg je een aantal aantrekkelijke extra’s zoals een gratis extra tv-pakket en dubbele data.

Je hebt echter ook minder bewegingsvrijheid. Zo kun je niet zomaar meer besluiten om een ander mobiel abonnement af te sluiten, want dan valt de korting weg. Juist deze verminderde bewegingsvrijheid is voor providers aantrekkelijk en als compromis krijg je meer korting of extra’s. Daarnaast is het voor klanten bijna onmogelijk geworden om de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Ten slotte kan een eventuele storing bij de providers grote gevolgen hebben voor je algehele bereikbaarheid

Kortingen voordeliger?

Aanbieders geven je dus aantrekkelijke kortingen en extra diensten, waardoor de doorgaans dure providers ineens een stuk goedkoper zijn. Sinds dit jaar kun je bij T-Mobile ook gebruikmaken van quad play-voordeel, na hun overname van Vodafone Thuis. Schaf je naast het traditionele alles-in-één-abonnement bij T-Mobile ook een mobiele telefoon met abonnement aan, dan krijg je korting en een extra zenderpakket naar keuze. Abonnees van Telfort krijgen ook korting bij quad play: zij mogen uit vier opties één extraatje kiezen.

Let dus op de verschillen in extra’s die providers geven bij quad play. Aangezien de relatief dure providers meer extra’s geven, ben je geneigd daarvoor te kiezen. Toch kun je bij één van de budgetaanbieders voordeliger uit zijn. Ze bieden dan wel minder extra’s, maar zijn in de basis al goedkoper en daardoor kunnen ze uiteindelijk ook zonder de vele extra's toch goedkoper blijken.

Nog geen quad play-abonnee en nieuwsgierig geworden? Wat kun je dan het beste doen? Ben je tevreden over je huidige alles-in-één-provider? Dan is het aan te raden om te achterhalen of overstappen met je mobiele abonnement niet voordeliger is. Vrijwel iedere Nederlander verlengt een- of tweejaarlijks het mobiel abonnement en dat maakt oversluiten relatief eenvoudig. Als je sowieso wenst over te stappen van provider, is het aantrekkelijk om te onderzoeken welke provider het beste quad play-aanbod doet dat voldoet aan jouw eisen.