In het ene YouTube-filmpje schiet Mickey Mouse zichzelf door het hoofd. In een ander deelt Spiderman klappen uit aan Elsa uit Disneyfilm Frozen. In weer een andere video eet tekenfilmfiguur Peppa haar vader op.

Dergelijke filmpjes, vaak gemaakt als parodie op bestaande (teken)films, blijken wijdverspreid op videoplatform YouTube. De filmpjes, die vaak miljoenen keren zijn bekeken, staan niet alleen op YouTube zelf, maar ook op de kindvriendelijke versie YouTube Kids. Ouders klagen dat het algoritme dat is ontworpen om automatisch vergelijkbare video’s af te spelen hun kinderen soms dergelijke schokkende of verontrustende filmpjes voorschotelt.

Maatregelen

Na berichtgeving door Amerikaanse media kondigde YouTube nieuwe maatregelen aan. Als gevolg daarvan zijn duizenden filmpjes gewist en meer dan vijftig kanalen gesloten.

Nog lang niet alle gewelddadige kinderfilmpjes zijn verwijderd. Een eenvoudige zoekopdracht leverde verontrustende beelden van Peppa Pig op.

Het platform probeert het probleem al langer aan te pakken. Sinds juni werden advertenties gewist bij drie miljoen video’s waarin bekende tekenfilm-figuren volgens YouTube „gewelddadig, aanstootgevend of ander ongepast gedrag vertoonden”. Door de advertenties te verwijderen probeert YouTube commerciële beweegredenen voor het maken van de filmpjes weg te nemen.

Slimme software?

YouTube vertrouwt bij haar beoordelingsproces behalve op medewerkers ook steeds meer op kunstmatige intelligentie. Slimme software leert verontrustende beelden te herkennen, waarna medewerkers bekijken of ze inderdaad de huisregels overtreden.

De afgelopen weken besteedden Amerikaanse media veel aandacht aan de grote hoeveelheid bizarre en ongepaste kindervideo’s op het platform. Het gaat daarbij niet altijd om tekenfilms. Dit weekend sloot YouTube het populaire kinderkanaal Toy Freaks, dat onder vuur lag omdat de beheerder zijn dochters van zes en acht expres liet schrikken en regelmatig huilend en met een speen in de mond in beeld bracht.

Nieuwssite Buzzfeed onthulde woensdag dat dergelijke aan kindermisbruik grenzende filmpjes veel vaker voorkomen. Zo toonde de nieuwssite beelden waarin kinderen door hun ouders worden vastgebonden of in de wasmachine worden gestopt. De filmpjes zijn inmiddels verwijderd.

Verder worstelt YouTube met wat 'ElsaGate' is gaan heten: het algoritme van de videosite toont automatisch schokkende video's na kindvriendelijke filmpjes. Ook hier neemt het bedrijf nu maatregelen tegen door onder meer de video's te verwijderen.