De toezichthouder heeft daartoe de campagne ‘Bestel niet zomaar iets via social media. Check eerst wie er achter zit’ gelanceerd. Met deze campagne wil de ACM consumenten bewust maken van de risico’s van impulsaankopen via social media.

Het aanbod kan er in de advertentie aantrekkelijk uitzien, maar om problemen achteraf te voorkomen is het belangrijk om te checken wie de verkoper is en of die echt bereikbaar is, vóórdat je iets koopt.

Facebook en Instagram

Nederlanders kopen steeds meer via social media, met name Facebook en Instagram. Veel aanbiedingen op social media worden in gerichte advertenties aangeboden. Je kunt het product in een paar klikken kopen, zonder tussenkomst van een webwinkel. Dat kan handig zijn. Maar het kan ook voor problemen zorgen. Omdat ze zo gericht zijn, kunnen de advertenties later namelijk moeilijk terug te vinden zijn. De verkoper kan daardoor relatief eenvoudig anoniem blijven.

De ACM richt zich de haar campagne specifiek op de doelgroep van 15-25 jarigen omdat zij zeer actief zijn op social media en extra gevoelig zijn voor impulsaankopen. Om hen te bereiken zet de ACM ook YouTubers in.

Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM: “Op social media word je steeds vaker gericht benaderd door commerciële partijen. Het blijkt dat consumenten zich gemakkelijk laten verleiden tot impulsaankopen en soms tientallen of honderden euro’s betalen aan bedrijven die ze niet kennen. Daarom roepen we in deze campagne op om eerst meer informatie over de verkoper te zoeken voordat je iets koopt.”

Tips

De ACM geeft dan ook enkele tips om de risico's te beperken:

Check eerst wie de aanbieder is, en of die betrouwbaar is

Check de contactgegevens en bewaar die

Check de bereikbaarheid per telefoon en email

Betaal achteraf, of betaal verzekerd

Doe de Online Shop Check via ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM

Wat te doen?

Wat doe je als er een ander product op de mat valt dan je had verwacht en je het bedrijf niet kunt bereiken? Of als er niet of te laat wordt geleverd? Of je krijgt je geld niet terug ook al heb je je aankoop binnen de bedenktijd teruggestuurd?

Consumenten kunnen een paar dagen na de aankoop vaak niet meer achterhalen bij wie ze hun bestelling deden. Sommige verkopers vermelden geen of onjuiste contactgegevens op hun social media bedrijfspagina. Daardoor zijn zij lastig of niet te traceren.

Ook blijkt dat bedrijven die via social media verkopen consumenten vaak niet alle informatie geven over het product, het bedrijf en de aankoop, zoals informatie over het retourrecht en de verzendkosten. Terwijl zij, net als webwinkels, verplicht zijn deze informatie duidelijk te vermelden voordat de consument de aankoop doet. Problemen rondom aankopen via social media kun je melden via ConsuWijzer.