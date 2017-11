In Britse supermarkten wordt bij zelfscankassa's de app Yoti getest. De app checkt of je oud genoeg bent om alcohol of sigaretten te kopen.

Van een zelfscankassa in de supermarkt kijken de meeste mensen niet meer op. Op het centraal station in Amsterdam is zelfs een AH to Go met alleen maar zelfscankassa's. Maar wil je daar een biertje kopen, dan kleurt de kassa rood en moet je wachten op een personeelslid die checkt of je wel oud genoeg bent.

Yoti-app

Deze laatste stap naar 'mensloos' afrekenen wil de app Yoti zetten. In het Verenigd Koninkrijk hebben al 100.000 mensen de proefversie van de app getest, meldt The Telegraph.

De app maakt eerst een foto van een rijbewijs of paspoort van de koper. Wil de koper daarna afrekenen bij een zelfscankassa, dan wordt een QR-code op de kassa getoond. De koper scant de code met de app, waarna de app via gezichtsherkenning op de telefoon checkt of de koper wel dezelfde is als de persoon op het rijbewijs of paspoort.

Volgens de ontwikkelaars wordt de app nu getest bij twee van de vier grote Britse supermarkten. Om welke het gaat, willen ze niet bekend maken.

Ageviewers

In Nederland wordt de leeftijdscheck soms al uitbesteed. Een alcoholkoper moet in een camera kijken, waarna personeel van het bedrijf Ageviewers op afstand beoordeelt of de koper oud genoeg is of een identiteitsbewijs moet tonen.

De proeftuinsupermarkt Amazon Go maakt ook gebruik van gezichtsherkenning, maar dan om klanten te volgen. Bij deze conceptsupermarkt zijn de kassa's zelfs helemaal verdwenen. Op dit moment is Amazon Go alleen te bezoeken door personeel van het webgigant.

Albert Heijn wil in 2018 een kassaloze AH to Go testen.