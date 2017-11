Het is al weer even geleden dat de hype rond Facebook games zoals FarmVille zo groot was dat je de site niet kon openen zonder overspoeld te worden door uitnodigingen om, euh, hooi te kopen? Begin 2018 is dat definitief verleden tijd.

De uitnodigingen die gebruikers naar al hun vrienden stuurden om extra kippen te krijgen, werden vooral gebruikt om het publiek van de apps te doen groeien - tot grote ergernis van gebruikers die echt geen behoefte hadden aan virtuele koeien, racewagens, ridders of maffia-uitrusting (afhankelijk van de game in kwestie).

Facebook maakt daar nu, vijf jaar te laat, korte metten mee. Het sociale netwerk heeft aangekondigd dat App Invites en andere ontwikkelingsintegraties over enkele maanden onmogelijk worden. Het gaat onder meer om de 'Native Like Button', links naar de host, het overnemen van Facebook-postjes op andere websites enzovoort. Op 6 februari worden ze afgezet en vervangen door nieuwe producten voor de ontwikkelaars. Opvallend daarbij is dat in Facebooks 4.28 SDK versie de App Invites dus verdwijnen, maar dat er niet meteen een alternatief voor is.

Daarnaast lijkt het er vooral op dat Facebook de links met andere websites en toepassingen wat moeilijker wil maken. Functies als de Native Like knop voor mobiele apps, en de Follow knop lieten gebruikers toe om een pagina te liken of volgen zonder ooit hun app te verlaten. In het vervolg zal de maker hen toch terug naar Facebook moeten sturen. Voor het sociale netwerk moeten bedrijven en organisaties Facebook vooral als centrale hub zien, niet als een extraatje.