Door: Aad Munsterman

Deze slimme sensor bestaat feitelijk uit een detectiekabel van 1,2 meter - als je meerdere plekken in de gaten wilt houden kun je los extra kabel(s) aanschaffen – en een sensor die je via een app (IOS en Android) en 2.4 Ghz wifi bestuurt. De sensor meet 8*8*3,5 cm en wordt geplaatst op locaties waar een alarm nodig is bij het overschrijden van een temperatuurgrens of bij wateroverlast, zoals bij een wasmachine. Je plaatst de sensor aan de muur en legt de kabel om bijvoorbeeld de wasmachine of bij een waterleiding.

De installatie verloopt simpel met de instructies die via de Honeywell Lyric-app worden weergegeven. Zodra dit is afgerond start de sensor met het meten van de temperatuur en vochtigheidsgraad van de ruimte waar de sensor is geplaatst. De waarschuwing voor temperatuur en/of vochtigheidsgraad kan ingesteld worden op een boven- en ondergrens. Zodra een waarde daarvan afwijkt, slaat de Lyric alarm. De alarmrapportages komen via een 100 dB-alarm uit de sensor zelf, via een push-bericht en/of via e-mail. Zo kun je zelf actie ondernemen of buren of familie inschakelen als je waterleiding bevriest of je wasmachine schuim spuugt. Heel handig dus dat er meerdere e-mailadressen kunnen worden toegevoegd waarnaar je rapportages wilt laten sturen. Zo kun je tijdig ingrijpen en dat kan je heel wat kosten besparen.

De sensor heeft drie AA-batterijen nodig om te functioneren. De levensduur hiervan bedraagt drie jaar bij dagelijkse rapportage (aanbevolen). Verlengkabels zijn optioneel beschikbaar. Al met al een sensor die doet wat hij moet doen, maar verder geen corrigerende actie kan ondernemen. Wel kun je eventueel via een IFTTT (If This Than That) compatibel apparaat of smart plug een tegenmaatregel in gang laten zetten, zoals het activeren van een waterslot of –pomp, koeling, verwarming, et ectera.

Product: Lyric W1 WIFI waterlekkage en vorstdetector

Prijs: ~85 Euro

Voordelen:

* Eenvoudig te installeren

* Geen kabels nodig

Nadelen:

* Werkt niet met Apple Homekit

* Domotica beperkt tot IFTTT