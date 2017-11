De digitale wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Wil je hier meer over weten en ontdekken welke mogelijkheden alle nieuwe apparaten en technieken te bieden hebben? Kortom, wil je meer weten over 3D-video, 3D-printen, drones, de nieuwe iPhone X of de laatste Windows-update? Kom dan vooral langs en laat je verrassen, inspireren en informeren.

Lezingen en demonstraties

Laat controleren of je spullen nog in orde zijn, zie hoe borduren met behulp van de computer werkt, stel al je vragen over Linux of leer hoe je omgaat met videobewerkingsprogramma’s. Dat en nog veel meer kan allemaal op deze dag.

Naast demonstraties door diverse HCC-interessegroepen, zijn er lezingen over onder meer Apple, Windows, en Linux en maak je kans op een goodiebag ter waarde van € 60!

Je vindt Staples op de Ekkersrijt 7101 in Son en Breugel

Demonstraties

* 3D Video theater : De natuur in 3D en Macro op een 84 inch 3D scherm

* 3D Printen: Het optimale zelfmaak avontuur in actie

* Drones: Vliegen met drones, en uitleg hierover

* Apple: De Iphone X en verder alles over Apple

* Borduren: Borduren in actie, en hoe doe je dat zelf?

* Flight Simulator: vlieg zelf eens met onze Flightsim-mensen

* Fotobewerking: Zie hoe het werkt, met uitleg

* Genealogie: Op zoek naar je voorvaderen, hoe pak je dat aan?

* Linux: Gratis en nog eens veilig ook, iets voor mij?

* Muziek: De mogelijkheden van het keyboard, en PC of laptop

* Testbank: Spullen kapot? even laten controleren of het zo is

* Videobewerking: Hoe pak ik dit aan, demo’s met diverse pakketten

* Windows: De nieuwe Windows 10 versie en VR-demo met brillen

* Windows Helpdesk: Problemen met Windows, vragen staat vrij

* HCC-Desk: wat doet de HCC! voor jou, wij leggen het uit