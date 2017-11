Bij de stemming hebben 591 parlementsleden vóór gestemd en 80 tegen. Een aantal heeft geen stem uitgebracht.

Nationale autoriteiten krijgen hiermee meer mogelijkheden om schendingen van consumentenrecht bij online aankopen aan te pakken. Ook wordt het makkelijker om hun acties binnen de EU te coördineren en op elkaar af te stemmen.

Mazen dichten

De nieuwe regels zijn er onder meer op gericht om mazen in de wet te dichten en de verschillen tussen de EU-lidstaten te verkleinen.

Nationale autoriteiten moeten onder meer bij domeinbeheerders informatie kunnen opvragen om frauderende handelaren te kunnen identificeren.

Ook moeten ze voor een controle als mysteryshopper diensten en producten kunnen kopen. Daarnaast moeten autoriteiten handelaren kunnen dwingen tot een oplossing voor gedupeerde consumenten.

Consumentenorganisaties

Verder zullen consumentenorganisaties meer worden betrokken bij het signaleren van misstanden. Mogelijk zijn deze organisaties hier sneller van op de hoogte dan de autoriteiten.

De Europese Commissie kan in actie komen als de fraude consumenten in ten minste twee derde van de lidstaten raakt of ten minste twee derde van de Europese bevolking treft.