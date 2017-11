De Europese Unie voert de strijd op tegen misleidende informatie die vooral via Russische mediakanalen wordt verspreid. Ook Nederland heeft te maken met beïnvloeding door nepnieuws.

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren, heeft de Tweede Kamer geschreven dat Nederland in het vizier staat van onder meer Russische inlichtingendiensten. Ze stelt dat vooral vanuit Rusland geprobeerd wordt met nepnieuws de publieke opinie te beinvloeden. Zij wil dan ook met met media- en technologiebedrijven bespreken hoe dergelijke praktijken te vorkomen.

Onderzoek

De Europese Commissie gaat burgers bevragen om te weten te komen hoe groot het probleem precies is en trekt ook het budget op voor de EU-taskforce die nepnieuws signaleert.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken stemmen maandag voor een verhoging van het budget 'strategische communicatie', verwacht EU-buitenlandchef Federica Mogherini. De in 2015 opgezette East Stratcom Task Force bestaat nu uit veertien medewerkers, die worden gevoed door een netwerk van meer dan vierhonderd experts, journalisten, ngo's en denktanks.

"We leven in een tijd dat de stroom van informatie en desinformatie bijna overweldigend is geworden", aldus vicevoorzitter Frans Timmermans. "Daarom moeten we onze burgers de instrumenten geven om fake nieuws te identificeren.''

Enquete

Om te weten te komen hoe burgers de overvloed aan fake news op het internet ervaren, start de Europese Commissie een enquête. Burgers, sociale media-platformen, overheden, fact checkers, onderzoekers en nieuwsinstanties kunnen tot februari volgend jaar input geven. De Europese Commissie wil zo te weten komen hoe groot het probleem van fake news is en in hoeverre de burgers ervan bewust zijn dat wat op het internet verschijnt niet altijd correct is.

Daarnaast mogen de respondenten zich uitspreken over de reeds genomen maatregelen tegen de verspreiding van fake news. Tot slot kunnen ze tips aan de Commissie geven over hoe zij de toegang tot betrouwbare en correcte informatie kan verzekeren. De enquête kan nog tot medio december ingevuld worden. De resultaten worden in het voorjaar van 2018 bekendgemaakt.

De Europese Commissie besloot daarnaast een groep deskundigen aan te stellen die de risico's in kaart gaat brengen en moet adviseren over hoe desinformatie het best kan worden bestreden. De eerste bijeenkomst staat gepland voor januari.